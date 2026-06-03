Kastamonu'da KYK yurtları öğrencilerinin el emeği sergisi yoğun ilgi gördü

Kastamonu'daki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünler ile atık malzemelerden yapılan taş baskı eserler görücüye çıktığı sergi yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) çerçevesinde, Kastamonu'daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında yıl boyunca düzenlenen eğitimlere katılan öğrencilerin eserleri vatandaşlarla buluştu. Üniversite öğrencilerinin yıl boyunca el emeğiyle yaptığı eserler, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide ziyarete açıldı.

Sergi açılışında konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteleri açarken aynı zamanda bir kültürel dönüşümünde tüm Anadolu'ya yayılmasını istemişti. Üniversiteler kültürel dönüşümün merkezidir. Bir lise gibi eğitim yeri değil, ayrıca bir kültürel dönüşümünde merkezidir. Gençlik ve Spor Bakanlığının konuya el atmasıyla bu kültürel dönüşümde sağlanmış. Çokta güzel olmuş, emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, "Bakanlığımızın gençlik odaklı vizyonu doğrultusunda, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında yeteneklerini keşfetmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve kendilerini her alanda geliştirmelerini destekliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. El sanatlarından resme, tasarımdan geleneksel sanatlara kadar farklı alanlarda ortaya konulan eserler, gençlerimizin azmini, emeğini, hayal gücünü ve üretkenliğini gözler önüne sermektedir. Bu eserlerin her biri yalnızca bir çalışma değil, sabrın, öğrenme isteğinin ve emeğin ürünüdür" diye konuştu.

Öğrencilerin aldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren Hüma Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Vildan Kaya da, "Biz her sene yurtlarımızda kurslar açıyoruz. Hüma Hatun Yurdu'nda 16 tane farklı kurs açtık. Bu sene de her yıl olduğu gibi sergimizi gerçekleştirdik. Kurslarımızın içerisinde taş baskı, geri dönüşüm, epoksi, takı tasarım, örgü bebek, yağlı boya, tel kırma, filografi gibi birçok el sanatlarına uygun kurslar açtık. Yıl sonunda da saray hamamını da genelde tercih ediyoruz. Buranın bir tarihi, bir mistik havası var. Yıl sonunda da burada ürünlerimizi sergiliyoruz öğrencilerimizle birlikte buranın her köşesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş öğrencilerimizin emekleri var. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Usta öğretici Memnune Kebapcı da öğrencilerin eğitimlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Yurdun her yanından gelip de burada üniversite hayatlarına devam eden kızlarımızla güzel eserler ortaya çıkardık. Geri dönüşüm her türlü imkanı bize sağladılar, sağ olsunlar. Özellikle bu yıl Kastamonu kültürüne ait sarı yazmamızı tercih etmeye çalıştım. Ondan masa örtüleri, yastıklar, Kastamonu kasketi, abajur yaptık" diye konuştu.

Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kurslara katılan Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Belfin Sarı ise kurs sayesinde el becerilerini geliştirdiğini dile getirdi.

Açılışın ardından Vali Yardımcısı Özmen, İl Müdürü Kuşçu stantları ziyaret ederek öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptığı ürünler ile taş baskı sanatı eserleri ve takı tasarımları büyük ilgi gördü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı