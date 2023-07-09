Kalamış Yaz Festivali'nde konser coşkusu

Başkan Şerdil Dara Odabaşı: "Kadıköy sanatın ve festivalin başkenti olmaya devam edecek"

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kalamış Yaz Festivali 2. gününde Kardeş Türküler'in konseriyle devam etti. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı festivalde renkli görüntüler oluştu.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kalamış Yaz Festivali vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinliklerle devam ediyor. İlk gününde film gösterimiyle başlayan festival 2. gününde Kardeş Türküler'in konseriyle devam etti. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı konserde renkli görüntüler oluştu. 10 Eylül'e kadar devam edecek festival çerçevesinde 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yapılacak. Festivale katılım sağlayan Başkan Şerdil Dara Odabaşı hem konseri dinledi hem de vatandaşlarla sohbet etti.

"Kadıköy sanatın ve festivalin başkenti olmaya devam edecek"

Festivale ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Festival 10 Eylül'e kadar devam edecek. Sinemalarımız, konserlerimiz olacak. 60 gün boyunca Kadıköy sanatın ve festivalin başkenti olmaya devam edecek . Bu festivale ek olarak biraz ileriye Buzz Fest'i kurduğumuz alana Yaz Fest'i kuruyoruz. Orada da çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz olacak. O da yaklaşık 50 gün sürecek. Fenerbahçe Parkı'nda da Ağustos itibariyle etkinliklerimiz başlayacak. Aynı zamanda Özgürlük Parkı'nda da tiyatro günleri başladı" dedi.