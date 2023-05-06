Kakava'ya gelen vatandaşlar hem doğanın hem eğlencenin tadını çıkardı Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, kampçıların da ilgi odağı oldu Edirne'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, kampçıların da ilgi odağı oldu.

Kakava'ya gelen vatandaşlar hem doğanın hem eğlencenin tadını çıkardı

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, kampçıların da ilgi odağı oldu

EDİRNE - Edirne'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, kampçıların da ilgi odağı oldu.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenlikler için aylar öncesinden planlar yapıldı ve otellerdeki rezervasyonlar yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Çadırlarda kamp yaparak doğanın tadını çıkaran ekibin bu seferki durağı Kakava ve Hıdrellez Şenliklerinin yapıldığı Edirne oldu. Gündüz kentin tarihi ve turistik noktalarını dolaşıp yöresel lezzetlerin tadına bakan ekip, gece boyu ise eğlencenin tadını doyasıya yaşamak için çadırlarını şenliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne kurdu. Çadırlarını kuran ekip, Romanların çaldığı 9/8'lik oyun havalarında müzikle uyuyup müzikle uyandı.

"Dans ederek uyuduk, dans ederek uyandık"

İlk defa bu şekilde bir etkinliğe geldiklerini söyleyen Zeynep Avakara, "İstanbul'dan geldik. Çok değişik bir deneyim oldu. Dans ederek uyuduk, dans ederek uyandık. Güzelce dileklerimizi diledik. Çok eğlendik. Hayatımda ilk defa böyle dans ederek uyandığımı hatırlıyorum. Çadırda kalmak zevkli. Şimdi hazırlanıp biraz daha Edirne'nin tadını çıkarıp ve yola çıkacağız" dedi.

Şenliklere katılmak için İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Adnan Okutan, "Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi noktalarını gezdik. Oradan ciğer yemeğe gittik. Daha sonra etkinlik alanına yerleştik. Çalgılar eşliğinde oynadık. Çadırımızı kurduk. Pek uyumak mümkün olmadı. Saat 05.30 gibi dilekler tutuldu, nehre atıldı. Güzel ve eğlenceliydi. İlk defa geldim ama çok eğlendim" ifadelerini kullandı.