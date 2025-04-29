Kakava-Hıdırellez Şenliklerine Davet

Kakava- Hıdırellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet

EDİRNE - Edirne'de Romanlar, müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve binlerce turist ağırlayan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, 9/8'lik müzik eşliğinde dans ederek hem Edirnelileri hem de turistleri Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın habercisi olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için geri sayım başladı. Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için dev ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Şenliğin en önemli geleneklerinden olan 'bahara giriş ritüeli' 6 Mayıs sabahı 06.00'da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşiyor.

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenecek şenliğine Edirnelileri davet eden Roman vatandaşlar 9/8'lik müzik eşliğinde Selimiye Meydanı'nda dans etti. Davul zurna eşliğinde vatandaşları şenliğe davet eden Romanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'den ve yurt dışından birçok turistin ilgi gösterdiği şenliği bu yılda katılımın yüksek olması bekleniyor. Kakava şenlikleri geldiği zaman ilk önce evlerini boyadıklarını ve sonra kendileri süslendiklerini söyleyen İpek Merdin, "Vatandaşları davet etmek için çıktık, 5-6 Mayıs'ta bu sene bekliyoruz. Bizim adetlerimiz böyle. Vatandaşlarımız da oynayıp bize eşlik ediyor" dedi.

Her yıl Kakava şenlikleri için geleneksel kıyafetlerini giyip oynamaya ve davete çıktıklarını söyleyen İpek Merdin, "Burada müzikler eşliğinde oynayarak misafirleri çağırıyoruz. 6 Mayıs'ta Kakava şenliklerimize herkesi davet ediyoruz" dedi.