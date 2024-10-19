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Kahramanmaraş'ta Yahya Sinvar için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kahramanmaraş'ta Yahya Sinvar için Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Katılımcılar, Sinvar'ın cesaretini ve şehadeti için dua etti.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde ikindi namazından sonra merkez Onikişubat ilçesindeki Esat Coşan Camisi önünde bir araya gelen grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Burada gruptakiler adına konuşan Süleyman Erayman, Yahya Sinvar denildiğinde akıllara yiğit, mert, cesur ve şehadete aşık bir insanın geldiğini söyledi.

Sinvar'ın akıllardaki bu portreyi teyit edercesine şehadete yürüdüğünü ifade eden Erayman, "Kanının son damlasına kadar ordusunun başında işgalcilerle çarpışan Yahya Sinvar, son anlarında dahi elindeki bombayla işgalcilere direndi. Allah ondan razı olsun ve şehadetini kabul buyursun. Kanının son damlasına kadar işgalcilerle çatışan ve nihayetinde can emanetini Rabbine teslim eden Yahya Sinvar, tüm insanlığa adanmışlık ve samimiyet dersi verdi. Bedel ödemenin ne anlama geldiğini gösteren o aziz komutan, arkasında yas tutulacak bir ölüm değil, tam anlamıyla imrenilecek bir hikaye bıraktı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat

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