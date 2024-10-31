Kahramanmaraş'ta Yabani Keçiler Görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, koruma altında olan yabani keçiler sürü halinde yol kenarına kadar indi ve yavrularıyla birlikte otlandılar.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, yabani keçiler görüntülendi.
Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren ve koruma altında olan yabani keçiler, Çağlayancerit-Gölbaşı kara yolunun kenarına kadar indi.
Sürü halinde yavrularıyla gezinen yabani keçiler, bir süre otlandıktan sonra gözden kayboldu.