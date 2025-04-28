Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Ödül Töreni Düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. 7 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecenin sunuculuğunu ise Okan Bayülgen yaptı.

Dünyaca ünlü ve şair ve yazarlara sahip olması nedeniyle 'Edebiyat şehri' olarak anılan Kahramanmaraş'ta 19 Nisan'da başlayan 5'inci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Edebiyat Ödülleri gecesiyle sona erdi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kaan Murat Yanık, Betül Nurata, Necip Tosun, Sadık Yalsızuçanlar, Mukadder Gemici ve Aykut Ertuğrul'un yanı sıra Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale – Gabriel, Hindistanlı şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah'ın da aralarında olduğu 5 farklı ülkeden çok sayıda şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 5'inci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin ödül gecesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şehir protokolü ile çok sayıda şair, yazar ve kültür sanatseverlerin katıldığı gecenin sunuculuğunu Okan Bayülgen yaptı.

"İLK TESCİLLİ EDEBİYAT ŞEHRİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM ATTIK"

Şair İbrahim Sadri ile Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz'ın da sahne aldığı gecede konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın şair ve yazarlarıyla Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Görgel, "Bir haftayı aşkın süredir süren edebiyat yürüyüşümüzde genç kalemlere ilham vermeye çalıştık. Panel, konferans ve söyleşilerimizde bu toprakların kadim sesi yankılandı. Kahramanmaraş, bir kez daha edebiyatın dönüştürücü gücünü ortaya koydu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den gönderdiğimiz dosyamızla, Kahramanmaraş'ın ilk tescilli edebiyat şehri olma yolunda önemli bir adım attık. Bu gurur, şiir defterini cebinde taşıyan her bir Kahramanmaraşlının hakkıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Edebiyat Ödülleri verildi. Şiir kategorisinde Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, Öykü kategorisinde Mukadder Gemici, Roman kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, Çocuk Edebiyatı kategorisinde Özkan Öze, Araştırma-İnceleme Yazısı kategorisinde Alev Erkilet ve Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Sinan Genim ödüle layık görülürken Jüri Özel Ödülü Ali Avgın'a verildi.

Şair ve yazarların ödülleri, protokol tarafından takdim edildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA