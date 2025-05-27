Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde Çerkez Mutfağı Etkinliği

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde Çerkez Mutfağı Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çerkez yemekleri tanıttı. Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş Çerkez yemeklerini öğrenerek uygulamalı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çerkez yemekleri yaptı.

Üniversitenin uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çerkez yemekleri hakkında bilgi aldı.

Atölye çalışmasında öğrenciler, "Hüzün AŞ Olunca" yemek kitabının yazarı Ayça Yolkolu Öksüz ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş Çerkez yemeklerinden "hugguri", "ape yeşek tatlısı" ve "litsu libje" yaptı.

KİÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere geleneksel Çerkez yemeklerini ve kültürünü yakından tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin her kültürün yemeğini tanımasının önemli olduğuna değinen Erşahan, "Asırlık tarifleri önemsiyoruz. Çerkez kültürü ve yemekleri de önemli bir yer tutmakta. Bu yemekleri öğrencilerimize öğretmek istedik" diye konuştu.

Yemek yazarı Ayça Yolkolu Öksüz da Çerkez yemeğinin hikayesinin ve kimliği olduğunu ifade etti.

Çerkez kültürünü öğrencilere tanıtmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öksuz, Çerkez mutfağında unutulmaya yüz tutmuş yemek ve lezzetleri gün yüzüne çıkartmaya çalıştığına değindi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.