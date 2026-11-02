Kahramanmaraş Andırın'daki 17 asırlık Akkale, kervan yolu için inşa edilmiş

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Kahramanmaraş'ın tarihi mimarisiyle öne çıkan Andırın ilçesinin girişindeki derin vadide sarp kayalıklar üzerine kurulu olan 17 asırlık Akkale, heybetli duruşuyla bölgenin köklü geçmişine ışık tutuyor. 4. yüzyılda Roma Dönemi'nde kervan yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen tescilli yapı, keşfedilmeyi bekleyen önemli miraslar arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçesi Andırın, Roma Dönemi'nden günümüze ulaşan savunma yapılarıyla tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Andırın ilçe merkezine yaklaşık 5,5 kilometre mesafede, Torun köyüne bağlı Haştırın obası ile Gökçeli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Akkale, sarp kayalıklar üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. 4. yüzyılda Roma Dönemi'nde inşa edildiği bilinen yapı, adını Eski Türkçede "büyük" anlamına gelen "ak" kelimesinden alıyor.

Geçmişte Andırın-Kadirli güzergahındaki derin vadiden geçen tarihi kervan yolunu ve geçitleri kontrol etmek amacıyla garnizon ve gözetleme noktası olarak kullanılan Akkale, bölgenin asırlık askeri mimarisini ve kervan yolu güvenliğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı