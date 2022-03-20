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Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Kültür Sanat
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Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

ANKARA'da, Kafkas derneklerince oluşturulan halk dansları ekibi, Kafkas dansları gösterisiyle Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıktı.

KAYSERİ (DHA) - ANKARA'da, Kafkas derneklerince oluşturulan halk dansları ekibi, Kafkas dansları gösterisiyle Ankaralı sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ankaralı sanatseverler Kafkas halk dansları ekibinin gösterisiyle buluştu. Kafkas derneklerince oluşturulan Kafkas halk dansları gösterisine, Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Abidin Ünal, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ile çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa, Çerkesler olarak her zaman barıştan yana olduklarını, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem Kuzey Kafkasya'ya hem de Türkiye'ye olumsuz etkilerinin olmasından endişe duyduklarını, savaşın bir an önce son bulmasını dilediklerini söyledi.

'ÇERKESLER OLARAK DİLİMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Jalouqa, konuşmasında Çerkes dilini ve kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek "Biz Çerkesler olarak ana dilimizi ve kültürümüzü yaşatmaya gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Fakat devlet kurumlarının Çerkes dilini ve kültürünü yaşatmak adına daha ciddi çalışmalar yürütmesini, atılan olumlu adımların kalıcı ve kapsamlı olmasını bekliyoruz" dedi. Açılış konuşmalarından sonra ekipler, çeşitli Kafkas danslarıyla izleyenlerin karşısına çıktı. Gece sonunda Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa, gösteriye katılımlarından dolayı Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek'e teşekkür ederek, plaket takdim etti.


Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

Kafkas Halk Dansları Ankara'da sahnelendi

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Kültür Sanat

Milletvekili, Abidin Ünal, Kayseri, Ankara, Kültür Sanat, Haberler

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