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Trabzon'daki Kadıralak Yaylası sarı çiçeklerle renklendi

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Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, havaların ısınmasıyla açan sarı çiçeklerle görsel bir şölen sunuyor. 1300 metre rakımlı yayla, turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası havanın ısınmasıyla sarı renge boyandı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı yayla, sarı renkteki çiçeklerin açmasıyla görsel bir güzelliğe büründü.

Yayla sezonunun açılması ve gelen turistlerle bölge, ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler de, sarı renkteki çiçeklerin arasında piknik yaparak vakit geçiriyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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