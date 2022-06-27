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Kadınların ellerinden çıkan ürünler Gölbaşı'nda sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Musab Gümüşer - Kültür Sanat
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Kadınların ellerinden çıkan ürünler Gölbaşı'nda sergilendi Ankara Kalkınma Ajansı ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme, Tecrübe Paylaşım ve Tanıtım Etkinliği", Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kadınların ellerinden çıkan ürünler Gölbaşı'nda sergilendi

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı ve Gölbaşı Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme, Tecrübe Paylaşım ve Tanıtım Etkinliği", Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 40 kadın kooperatifinin yer aldığı organizasyonda stant açan kadınlar, kooperatif bünyesinde ürettikleri el emeği patik, işleme, takı, çanta, havlu gibi ürünleri sergiledi. Etkinlikte, bazı stantlarda da yöresel gıda ürünleri satışa sunuldu. Stantları gezen Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadınlardan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Şimşek, kadınların hünerli elleriyle yaptığı çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ve her daim destekçileri olduklarını belirterek, "Kadınlarımızın elinden çıkan her emek her iş bizler için büyük önem taşıyor. Gölbaşı Belediyesi olarak yaptıkları her işte kadınlarımızın yanındayız. Hep destekçileri olacağız. Amacımız kadınlarımızın üreterek hem kendilerine hem de ülke ekonomilerine destek olmalarını sağlamak" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Kültür Sanat

Gölbaşı Belediyesi Ramazan Şimşek Ankara Kültür Sanat Haberler

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