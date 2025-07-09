Kadınlar için Terapi Merkezi: Bor'daki El Sanatları Kursları

Niğde'nin Bor ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursları, kadınlar için adeta bir terapi merkezine dönüştü.

Bor Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda ahşap boyama, tığ örücülüğü, üç boyutlu kağıt rölyef gibi sanat dallarında üretim yapan kadınlar, hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyileşme sağlıyor.

Usta öğretici, Nazan Eta, kurslara gelen kadınların sadece sanat öğrenmediğini, adeta ruhlarını onardıklarını söyledi.

Kurslarla ilgili güzel bildirimler aldıklarını belirten Eta, sanatla meşgul olmanın beyindeki mutluluk hormonlarını artırarak ruhsal iyileşmeyi desteklediğini dile getirdi.

Kursiyerlerden Yasemin Tekcan da 2022'den beri kursa katıldığını ifade ederek, şu ana kadar 9 tablo tamamladığını, kursun özgüveninin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'dan Bor'a gelen Hacer Yeren ise "Kursa başlamamın nedeni, depremde yaşadıklarımı unutmaktı. Burası bana hem moral verdi hem de güzel dostluklar kazandırdı. Hocamıza ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen Dilek Eroğlan ise "Emeklilik sonrası ne yapacağımı bilemezken, kursla tanıştım. Yaptığımız tablolar hem bizi hem de çevremizdekileri mutlu ediyor. Uyku sorunu yaşıyordum, şimdi çok rahat uyuyorum." dedi.