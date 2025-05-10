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Kadıköy'de 1. Uluslararası Yunan Dans Festivali Düzenlendi

Kadıköy'de 1. Uluslararası Yunan Dans Festivali Düzenlendi
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İstanbul Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Yunan dansçıları sahne aldı. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

KADIKÖY'de, bu yıl ilk kez Uluslararası Yunan Dans Festivali düzenlendi. İstanbul Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde dansçılar, izleyiciyle buluştu.

Kadıköy'de 1. Uluslararası Yunan Dans Festivali düzenlendi. İstanbul Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen festivale, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras ile çok sayıda davetli katıldı. Festival kapsamında Türkiye'ye gelen Yunan dansçılar, Yunanistan'a özgü halk dansları ile izleyicinin karşısına çıkarken, etkinlikte geleneksel müzik gösterileri ve dans figürleri sahnelendi. Festival, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel diyaloğu ve dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliğin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanıyor. Gecenin devamında ise Birol Süren, Özden ve Grup Turkiko, canlı Yunan müziği performanslarıyla sahne aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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