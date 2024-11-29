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Justin Sun 6,2 milyon dolar ödediği muzu yedi

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TRON'un kurucusu Justin Sun, 6,2 milyon dolara aldığı "duvara bantlanmış muz" eserindeki muzu duvardan sökerek yedi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Comedian (Komedyen)" adlı "duvara bantlanmış muz" eserini 6,2 milyon dolara satın alan kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun, muzu duvardan söküp yedi.

DEDİĞİNİ YAPTI

Sun, satışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim ve hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım." ifadelerini kullanmıştı.

Justin Sun 6,2 milyon dolar ödediği muzu yedi

MÜZAYEDEYE 1 MİLYON DOLAR KOMİSYON ÖDEMİŞTİ

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için yapılan açık artırma 800 bin dolardan başlamıştı. Justin Sun, dakikalar içerisinde fiyatı 4 milyon dolara yükselen eseri 5,2 milyon dolara satın almıştı. Sun, muzu alabilmek için 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödemişti. Sun, eserin fiziksel hali yerine muzun duvara bantlanmasıyla "Komedyen" ismi altında sergilenmesine izin veren orijinallik sertifikasını almıştı.

Justin Sun 6,2 milyon dolar ödediği muzu yedi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Kültür Sanat
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

AKLINI SLKYM SENIN :) YAPRAGIM.

Yorum Beğen94
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Haber YorumlarıŞevket Lökçü:

kara para aklandı güzel yöntem

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Bi fakire para ver desen ben kazandim der muz bile degerli insandan degerli :D

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSuat:

Harcanıp bitiremeyecek kadar paran olunca sonuç bu. Arap yağ meselesi.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKemal külrer:

Kimsede dememiş o muz nasıl kararmadı ?

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAli:

Bedavaya gergedan daaaşşşa vardı onu yiyeydin ne gerek var 6 milyon dolar verdin salak

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıMapo 77:

aklini muz la yemis

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Haber Yorumlarımehmet altın:

Zıkkımın kökünü ye; 6.2 milyon doları dünyada ki aç insanlara bağışlasay dın biz sana muz alırdık...

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Haber Yorumlarıaydemiranduv:

Buradan Anamur Belediyesi'ne sesleniyorum; mutluluk size çok yakın, ayıktırayım!

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Haber Yorumlarıhakikitosunpaşabenim:

bence yemek yerine bi tarafına soksaydı daha anlamlı olurdu

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