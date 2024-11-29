Justin Sun 6,2 milyon dolar ödediği muzu yedi

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Comedian (Komedyen)" adlı "duvara bantlanmış muz" eserini 6,2 milyon dolara satın alan kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun, muzu duvardan söküp yedi.

DEDİĞİNİ YAPTI

Sun, satışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim ve hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım." ifadelerini kullanmıştı.

MÜZAYEDEYE 1 MİLYON DOLAR KOMİSYON ÖDEMİŞTİ

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için yapılan açık artırma 800 bin dolardan başlamıştı. Justin Sun, dakikalar içerisinde fiyatı 4 milyon dolara yükselen eseri 5,2 milyon dolara satın almıştı. Sun, muzu alabilmek için 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödemişti. Sun, eserin fiziksel hali yerine muzun duvara bantlanmasıyla "Komedyen" ismi altında sergilenmesine izin veren orijinallik sertifikasını almıştı.