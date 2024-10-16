Üye Girişi
Haberler

Jay-Jay Johanson, Türkiye'de 2 Konser Verecek

Jay-Jay Johanson, Türkiye'de 2 Konser Verecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli şarkıcı Jay-Jay Johanson, 7 ve 8 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da konser verecek. Biletler 18 Ekim'de satışa çıkıyor.

İSTANBUL, İSVEÇ'İN dünyaca ünlü melankolik sesi Jay-Jay Johanson, yeni yılda 2 konser için yeniden Türkiye'ye gelecek.

Jay-Jay Johanson, 7 Şubat 2025'te Milyon Performance Hall Ankara, 8 Şubat 2025 gecesi ise If Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak. Biletler, 18 Ekim Cuma günü saat 12.00'de satışa çıkacak.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop'tan electro-clash'e, downtempo'dan indie'ye oldukça zengin bir repertuara sahip.

1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, "Believe In Us", "So Tell the Girls That I'm Back In Town", "Mr. Fredrikson", 'On The Radio', "Time Will Show Me" gibi dillere pelesenk olmuş birbirinden başarılı şarkılara imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Etkinlikler İstanbul Türkiye Ankara Güncel Kültür Sanat Müzik İsveç

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.