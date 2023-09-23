- Japonya'da Türk Devletleri Yemek ve Kültür Festivaline yoğun ilgi

TOKYO - Japonya'daki Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde Türk Devletleri Yemek ve Kültür Festivali düzenlendi. Türk devletlerine ait lezzetleri deneme fırsatı sunan festival, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Japonya'daki Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi, Türk Devletleri Yemek ve Kültür Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Tokyo Camii Enstitüsü yararına düzenlenen festivalde, farklı Türk devletlerinin lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Giysi ve kültürel eşyaların da tanıtıldığı festival, yabancı ülke vatandaşlarının yanı sıra Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

"Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan olarak kardeş olduğumuzu Japonlara anlatmamız gerekiyor"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleştirilen festivali ilişkin, "Soydaşlarımız, kardeşlerimiz burada yemeklerini, kültürlerini ve tabii birliğimizi tanıtıyorlar. Türkler olarak bu dünyadaki küresel etkimizi ve gücümüzü vurgulamamıza da vesile oluyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmailzade de Japonların Türk dünyasını tanımasına rağmen Türk dünyasını daha da yakından tanıtmanın gerekliliğine dikkat çekti. "Bizlerin, Azarbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan olarak kardeş olduğumuzu Japonlara anlatmamız gerekiyor" diyen İsmailzade, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin teşebbüsü ile yer aldıkları festivalin Japonların Türk dünyasını yakından tanımasına vesile olacağını ifade etti.

"Kültürler de tanıtılıyor"

Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas ise etkinliğin Türki Cumhuriyetleri Japonlara tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Etkinlikte sadece yemekler tadılmıyor, aynı zamanda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin büyükelçiliklerinin katkılarıyla kültürler de tanıtılıyor" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Alas, "Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi olarak bu sene 'Herkesin evi, Tokyo Camii' mottosuyla hareket ediyoruz" dedi. Alas, benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını vurguladı.

"Türk kültürünü öğrenmek çok ilginç"

Festivale katılan Aya Hidaki, Tokyo Cami bünyesinde gerçekleştirilen festivalin İslam kültürü hakkında bilgilendirici olması açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. "Bu etkinlik İslam kültürü hakkında yeni şeyler öğrenmek için çok güzel. Daha önce İslam kültürü ile ilgili bir şey bilmiyordum, ancak şimdi ilgi duymaya başladım" diyen Hidaki, ilk kez denediği Türk lezzetlerini de oldukça beğendiğini vurguladı.

Bu tarz bir kültürel etkinliğe ilk kez katıldığını söyleyen Aki Arakawa da birkaç Türk arkadaşının olmasına rağmen Türkiye'nin kültürünü yakından tanımadığını belirtti. "Başta yemek kültürü olmak üzere Türk kültürünü öğrenmek çok ilginç" diyen Arakawa, Türk yemeklerini sevdiğini ifade etti.