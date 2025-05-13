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Japon 'Türk Çayı Demleme Ustası' Rize'de Çay İkram Etti

Japon 'Türk Çayı Demleme Ustası' Rize'de Çay İkram Etti
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Japonya'da 'Türk Çayı Demleme Ustası' seçilen Yumika Arita, Rize'de çay demleyerek katılımcılara Türk çayı ikram etti. Rize Çay Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte Türk çay kültürü hakkında bilgiler verildi.

Japon'Türk Çayı Demleme Ustası' Rize'de çay demledi

RİZE - Japonya'da düzenlenen yarışmada 'Türk Çayı demleme ustası' seçilen Arita, Rize'de de çay demleyerek katılımcılara ikram etti.

Türk Çayı'nın marka bilinirliğinin arttırılması adına 11-13 Aralık 2024 tarihleri arsında Japonya'da 'Türk çay demleme ve sunum' yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler Rize'ye davet edilirken 'Türk Çayı Demleme Ustası' seçilen Japonya vatandaşı Yumika Arita'ya çay demletilerek katılımcılara ikram edildi. Dev çay bardağından binanın yer aldığı Çay Çarşısı'nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de kendisinin jüri olarak katılım sağladığı yarışma hakkında bilgi vererek, "Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz olmuştu. Japonya'dan gelen misafirlerimiz de Rize'de Türk çayının yetiştiği alanları, üretim aşamalarını ve çay çarşısının çaydaki rolünü anlatmaya çalışıyoruz. Türk çay sektörünü önümüzdeki dönemlerde Japonya'da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. Japonya pazarında kültürümüzle birlikte ince belli bardağımızla birlikte yer bulacağına inanıyor ve düşünüyoruz" dedi.

Japonya'da düzenlenen yarışmada çay demleme ustası seçilen Yumika Arita ise, "Japonya'da çayı seven birisiydim. Türk çayına da ilgi duydum. Türkiye'nin dünyada en çok çay tüketen ülke olduğunu da öğrendiğim için çok şaşırmıştım. Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini bana öğrettiler. Türk çay kültürünü çok kıymetli çok da harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Çayı'nın demleme aşamaları hakkında bilgi veren Arita, "İlk önce iyi bir Türk çayını demlemek için kalpten dilemek gerekiyor. Aynı zamanda çayın demlendiği sıcaklıkta yine demlemede çok önemli bir etken. Yüz derece kaynamış bir suyu o haliyle kullanmak çok doğru değil. 85-90 derecelere indirgemek bu açıdan daha efektif. Çayı demledikten sonra mutlaka 15 dakika bir zaman geçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Kültür Sanat
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