Jamal Aliyev, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
MERSİN (AA) - Azerbaycanlı sanatçı Jamal Aliyev, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Jamal Aliyev, 31 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Jamal Aliyev, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde vereceği konserde Dvorak'ın Çello Konçertosu'nu seslendirecek. Aliyev'e konserde festival orkestrası eşlik edecek.
Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat