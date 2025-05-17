Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
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Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
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Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kalan kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu. Ortaya çıkarılan mozaiğin bu zamana kadar İznik bölgesinde çıkarılan en önemli eser olduğu belirtildi.

Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine Bursa'nın İznik ilçesi dünya gündemine oturdu. Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

BÖLGEDE ÇIKARILAN EN ÖNEMLİ ESER

İznik Beyler Mahallesi'nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi. İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi. Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı. Bu zamana kadar İznik bölgesinde çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaikin devamında ne çıkacağı ise merak konusu oldu.

Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Kültür Sanat
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