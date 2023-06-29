İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü coşkusu Yüksek Sadakat ile doruklara ulaştı

KOCAELİ - Kurban Bayramı ve İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü vesilesiyle İzmit'te sahneye çıkan Yüksek Sadakat, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı ve İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyu eğlenen vatandaşların gece ise Yüksek Sadakat konseri ile enerjileri doruklara ulaştı. Ünlü rock grubu, gece boyunca şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Ünlü grup, sevenleriyle seslendirdiği birbirinden özel şarkıları büyük beğeni topladı.

"Nice kahramanlar vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koydu"

Konser arasında sahneye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün çifte bayram ve çifte coşku yaşıyoruz. Hem mübarek Kurban Bayramı'mızın ilk günü hem de İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü. Tam 102 yıl önce 28 Haziran 1921'de İzmit halkı ve kahramanlarımız Yunan ve İngiliz zulmüne karşı direnerek bu güzel kentte bir destan yazdı. O gün düşmanlarımıza Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini en net şekilde gösterdi. Bu halk esareti hiçbir zaman kabul etmedi. Büyük bir azimle ve yüreklerindeki vatan sevgisiyle Yahya Kaptanlar, Kara Fatmalar, Tercüman Ahmetler, İpsizler Recepler, Gebeşoğlu Mehmetler ve adını bilmediğimiz nice kahramanlar vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koydu ve bize bu güzel vatanı emanet etti. Geçmişi bilmek lazım geçmişi bilmezsek geleceğe vizyon koyamayız. O yüzden İzmit'te yaşayan herkes gencinden yaşlısına, bu kentin verdiği mücadeleyi bilsin diyedir bizim de mücadelemiz" dedi.

"Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümü kutlu olsun"

Konuşmasını sürdüren Başkan Hürriyet, "Aslında konserler, kutlamalar, etkinlikler, hepsi birer bahanedir. Önemli olan kentimizdeki halkla dayanışmadır. Kentlilik bilincidir. Yan yana olabilmektir. Başta bu mücadelenin önderi, ebedi ve tek başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bugün aynı zamanda tüm Türkiye'ye örnek olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği Cumhuriyet kadını İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan ve arkadaşlarının temelini attığı, 'Yapamazsınız' demelerine rağmen 43 günde bitirdiği Kocaeli Sanayi Fuarı'nın da kuruluşunun 54.'üncü yılı. Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümü kutlu olsun. Fuarımızın açılışının 54. yılı kutlu olsun. Mübarek Kurban Bayramı'mız hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Hürriyet, gruba Kocaeli forması ve çiçek takdim etti. Konser geç saatlere kadar devam etti.