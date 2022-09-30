İzmir kültür sanat haberleri: İzmir'de İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü gezici sergi ile kutlanacak

İzmir'de İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Zaferden İktisadi Bağımsızlığa 100. Yıl Gezici Sergisi" açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle İzmir'in kurtuluşu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla gezici bir müze-sergi düzenlenecek.

Sergi ile kentin ve İzmir İktisat Kongresi'nin Cumhuriyet tarihi içerisindeki yeri ve önemine ilişkin farkındalığı artırmak, dezavantajlı bölgelerdeki yurttaşlara erişebilmek, tarihsel gerçeklerin dijital araçlar ve sanatsal öğelerle zenginleştirilerek ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, gezici müze-sergi olarak dönüştürülen otobüs, 6-9 Ekim tarihlerinde Kemalpaşa'da yolculuğuna başlayacak. 7'si kırsal mahalle olmak üzere 25 merkezi ziyaret edecek sergi için 3 Mart'ta Konak'ta kapanış töreni yapılacak.