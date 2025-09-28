İzmir, Kültür Sanat Etkinlikleriyle Dolu Bir Haftaya Ev Sahipliği Yapıyor

İzmir 29 Eylül-4 Ekim'de tiyatrodan konsere, operadan sergilere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 30 Eylül ve 4 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Troya" operasıyla, 3 Ekim'de Elhamra Sahnesi'nde "Sonbahar Esintileri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 1-4 Ekim'de farklı sahnelerde oyunlarını izleyicileriyle buluşturacak. Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Kadınlar, Filler ve Saireler", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 1 Ekim'de Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla konser verecek.

İKSF'de söyleşiler, atölyeler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca farklı etkinliklerle öne çıkacak. 29 Eylül'de Klinik Psikolog ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Özgün Engü "Eyvah Çocuğum Ergenliğe mi Girdi?" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak.

Sultan Nagihan 1 Ekim'de "Ebruli Anlar" atölyesini, 3 Ekim'de ise Zeynep Kahraman Füzün "Kalbi Hızlandıran Şeyler" söyleşisini gerçekleştirecek. Söyleşiye yazar Asuman Susam da konuk olacak.

Ayrıca, 30 Eylül-14 Ekim arasında Yeşeren Hancı Kavas'ın "Düşsel Yüzleşme" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.