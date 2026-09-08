İzmir fuarında uluslararası sokak gösterisi renkli anlara sahne oldu

Bu yıl 95'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinlikleri kapsamında uluslararası sokak gösterisi "Efsanevi Yolculuk (Legendaires)" katılımcılara renkli anlar yaşattı.

Işıklandırmalı devasa tilki kuklaları, akrobatlar ve dansçılardan oluşan topluluğun gösterisi Kültürpark'ın Lozan Kapısı önünde başladı.

Özgün müzik ile ışık ve ses sistemleri eşliğinde gerçekleştirilen koreografili gösteri, Kültürpark güzergahında devam etti.

Uluslararası sokak gösterisini takip eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturan performansı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yaklaşık 2 saat süren ve iki seanstan oluşan gösteri, başladığı Lozan Kapısı önünde sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığının himayesinde, "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla konserler, tiyatro, sahne gösterileri, sergiler, çocuk ve gençlik aktivitelerinin yer aldığı fuar, 13 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA