İzmir Devlet Tiyatrosu 'Fareler ve İnsanlar' ile Samsun'da

İzmir Devlet Tiyatrosu 'Fareler ve İnsanlar' ile Samsun'da
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John Steinbeck'in eserinden uyarlanan 'Fareler ve İnsanlar' oyunu, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelendi. İki perdeden oluşan oyunun yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu yaparken, eser yarın tekrar sahne alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Fareler ve İnsanlar", Samsun'da sahnelendi.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından kaleme alınan "Fareler ve İnsanlar" romanından uyarlanan oyun, İzmir Devlet Tiyatrosunca, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Eserin yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenirken, çevirisini Zeynep Avcı yaptı.

İki perdelik oyunun dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini ise Erşah Gülerbaşlı ile Ari Barokas hazırladı.

Eserin konusu özetle şöyle:

"Hayatlarını kazanabilmek için çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."

Sanatseverlerden ilgi gören oyun, yarın 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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