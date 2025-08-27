İzmir Devlet Opera ve Balesi, 'Troya' Operası ile Yeni Sezonu Açıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) yeni sezonu Homeros'un ölümsüz destanından esinlenilerek bestelenen "Troya" eseriyle açacak.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sanat sezonunun açılışı 27 Eylül'de saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Troya" eseriyle gerçekleştirilecek. Eser, ayrıca 30 Eylül, 2 Ekim ve 4 Ekim'de de sahnelenecek.

Bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic'e ait eser, 2018 yılında Ankara'da dünya prömiyerini yapmış, 2019 yılında ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmişti.

Bu sezon ilk kez İZDOB sanatçıları tarafından sahnelenecek Troya operası, epik sahne düzeni, Anadolu müzik geleneklerinden izler taşıyan yapısı ve dramatik anlatımıyla sanatseverlerle buluşacak.

Eserin orkestra şefliğini Bujor Hoinic ve Tulio Gagliardo üstlenecek. Rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz'ın yaptığı prodüksiyonun koreografisi Volkan Ersoy'a, dekor tasarımı Özgür Usta'ya, başkarakter kostüm tasarımı Atıl Kutoğlu'na, genel kostüm tasarımı Ayda Çınar'a ait olacak. Işık tasarımında Bülent Arslan, koro şefliğinde Orhan Öner Özcan, video projeksiyonunda ise Ahmet Şeren imzası bulunuyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestrası, koro ve bale sanatçılarının sahne aldığı yapımda başkemancı olarak Kemal Tören görev alacak.

Biletler, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.