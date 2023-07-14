İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde Görme Engellilere Özel Müze Kuruldu

İzmir'in Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nün ziyaretçi merkezinde, görme engelliler için 'dokunulabilir' müze kuruldu. Engelli bireyler, Braille alfabesi ve sesli QR kod uygulamasıyla, eserler hakkında bilgi alırken, taklitlerine de dokunup hissedebiliyor.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nün ziyaretçi merkezinde, görme engelliler için 'dokunulabilir' müze kuruldu. Engelli bireyler, Braille alfabesi ve sesli QR kod uygulamasıyla, eserler hakkında bilgi alırken, taklitlerine de dokunup hissedebiliyor.

Yeşilova Höyüğü'nün ziyaretçi merkezinde, görme engelliler için 'dokunulabilir' müze kuruldu. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ve İdol Sanat Evi üyeleri, kazılar sırasında çıkarılan 50 eseri, büyük boyutlarda olacak şekilde seramik çamuruyla asıllarına uygun olarak üretti. Eserlerin kopyaları, müzeye yerleştirildi. Braille alfabesi ve sesli QR kod uygulamasıyla eserlerin, görme engelliler tarafından tüm özellikleriyle algılanması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi tarafından altyapısı sağlanan çalışmada; eserlerle ilgili açıklamaların seslendirilmeleri yapıldı. Müze hakkında bilgi veren Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Dokunulabilir müzemiz bu sene açıldı. Amacımız, hiç kimsenin yardımı olmaksızın görme engellilerin, kendi başlarına kalıntıları ve buluntuları öğrenmelerini sağlamak" dedi.