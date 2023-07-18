İzmir'de Tıp Eğitimi Alan Genç Keman Sanatçısı

İzmir'de tıp eğitimi alan İrem Sezginer, kemanıyla müzik tutkusunu sürdürüyor. Sezginer, hem keman çalıp konserler verirken hem de tıp eğitimine devam ediyor.

İzmir'de tıp eğitimi alan İrem Sezginer, 9 yaşındayken tanıştığı kemanıyla müzik tutkusunu da devam ettiriyor.

Mozart Akademi Gençlik ve Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Sezginer, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürüyor.

"Sesini çok seviyorum" diyerek ilkokul yıllarında çalmaya başladığı kemandaki yeteneğini West London University'e bağlı London College of Music sınavlarındaki başarısıyla kanıtlayan ve çok sayıda konserde müzikseverlerle buluşan Sezginer, 5. sınıf öğrencisi olarak stajyer doktorluğu sürdürüyor.

Sezginer, İEÜ'de hem kemana hem de tıp eğitimine devam edebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sanatın hayatında her zaman büyük önem taşıdığını ve ailesinin desteğiyle küçük yaşlarından itibaren keman eğitimi aldığını ifade eden Sezginer, "Ancak önemli ve gerekli gördüğüm bir diğer konu da eğitimimdi. Tıp okumak, insanlara faydalı olacak çalışmalar yapabilmek, beni hep heyecanlandırdı. Çok çalıştım, zaman zaman zorlandığım da oldu ama hedefimden vazgeçmedim. Sonunda da istediğim üniversiteyi ve bölümü kazandım." dedi.

Kemanın kendisini dinlendirdiğini dile getiren Sezginer, "Kesinlikle sanattan besleniyor, güç alıyorum. Çocukken, hem doktor olmayı hem de çok iyi keman çalmayı hayal ederdim. Şu anda çocukluk hayallerimi yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.

"Her şeye zaman ayırmak mümkün"

Sanata olan ilgisinin kendisine bugüne kadar birçok imkan sağladığını belirten Sezginer, şöyle devam etti:

"Tahmin edildiği üzere derslerim yoğun, tıp okumak kolay değil. Ancak gününüzü planlarsanız, zamanınızı doğru kullanırsanız, her şeye zaman ayırmak mümkün. Ben de böyle yapıyorum. Tıp öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum, mesleğimde de kendimi geliştiriyorum. Bunun yanı sıra dahil olduğum orkestranın konserlerinde yer almayı da sürdürüyorum. İzmir'in çeşitli sanat merkezlerinde konserler veriyoruz. Haftada ortalama iki gün çalışmalarımız oluyor. Hastaneden çıkıp etkinliklere ya da provalara katıldığım oluyor. Sanat; benim yorgunluğumu alıyor, kemanı elime alınca dinleniyorum, enerji doluyorum."

Sezginer, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazanarak uzman hekim olmak istediğini ancak keman çalmayı da bırakmayacağını dile getirdi.