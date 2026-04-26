İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 27 Nisan-3 Mayıs'ta tiyatrodan dansa, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 27-29 Nisan ve 2 Mayıs'ta "Mozart Requiem" modern dansı, 28 Nisan'da "Stabat Mater" konseri gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Tebeşir Ağacı" ve "Karıncalar/Bir Savaş Vardı", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde sahne alacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda solist Esra Dilekli Demirok eşliğinde "Acemkurdi Takım" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Avrupa Patent Vekili Anıl Buğra Alpayım'ın "Bir Fikri Korumak: Patentler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?" söyleşisi ve yazar Özlem Narin Yılmaz'ın "Romanın Cinsiyeti" atölyesi, yarın gerçekleştirilecek.

"Anadolu'nun Masalları: Şahmeran" dinletisi 28 Nisan'da, arkeolog Nur Kokum'un "Mitolojiyi Okumak: Tanrıların Hikayelerinde İnsan Olmak" söyleşisi, 29 Nisan'da düzenlenecek.

"Efsane Yürekler: Omurilik Felci Farkındalık" söyleşisi ile Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Erdem Çetin'in "Restorasyon ile Sürdürülebilirlik; Geçmişi Onarmak Geleceği Korumaktır" söyleşisi, 30 Nisan'da yapılacak.

Sevim Çizer'in "Zamanı Saklamak" seramik sergisi 27 Nisan-9 Mayıs, Cüneyt Gürbulak'ın "Parmağımın Ucundaki Hayallerim" sergisi, 28 Nisan-10 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'deki etkinlikler

Yönetmen Sarah Gross'un "Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikayeler" atölyesi, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Basın Odası'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Oda Orkestrasının "Oda Müziği Serisi 2" konseri, yarın AASSM Küçük Salon'da yapılacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, 28 Nisan'da Thomas Dunford konseriyle sona erecek.