İzmir'de düzenlenen resim sergisiyle öğrenciler zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi'nin düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" isimli resim sergisi, açıldı.

Yeşilay İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen resim yarışmasında ödül alan eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda sergilendi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, sergi açılışında Yeşilay'ın sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için bağımlılıkla mücadele ettiğini, bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise öğrencileri zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek için seferber olduklarını ifade etti.

Açılışta, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.