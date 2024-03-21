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İzmir'de Nevruz Bayramı kutlamaları yapıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı.

Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul gören Nevruz Bayramı kapsamında Armutlu Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kutlamalarda demir dövüldü, ateş yakılıp üzerinden atlandı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte çuval, yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışlar yapıldı.

Okul bahçesindeki ağaçlar öğrenciler tarafından süslenirken, boyalı yumurtalar konuklara hediye edildi.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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