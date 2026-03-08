Haberler

İzmir'de NATO karargahında ramazan etkinlikleri ve Türk kültürü tanıtıldı

Güncelleme:
İzmir'de NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' ve 'Geleneksel Türk Kültürünün Tanıtılması' etkinlikleri düzenlendi. Askeri personel ve ailelerinin katıldığı programda geleneksel Türk figürleri canlandırıldı ve sanatsal atölyeler kuruldu.

İzmir'de NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda ramazan etkinlikleri ve Türk kültürü tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Birimi koordinesinde Buca Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2-4 Mart'ta NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" ve "Geleneksel Türk Kültürünün Tanıtılması" etkinlikleri düzenlendi.

Askeri personel ve ailelerinin katıldığı programda, geleneksel Hacivat ile Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Etkinlikte Keloğlan, Nasreddin Hoca ve sanatçı Barış Manço gibi Türk kültürünün önemli figürleri de canlandırıldı.

Komutanlıkta ayrıca, "Türk Kültürü Tanıtım Etkinliği" kapsamında ise tezhip ve tasvir yapım atölyeleri kuruldu.

Yaklaşık 14 farklı ülkeden askeri personel ve ailelerinin katıldığı atölye çalışmalarında katılımcılar, uzman öğreticiler eşliğinde tezhip sanatını uygulama fırsatı buldu. Katılımcılar, Hacivat ve Karagöz kuklalarıyla geleneksel gölge oyununu yakından tanıma imkanı elde etti.

Etkinliklerin milli değerlerin uluslararası askeri karargah ortamında tanıtılması ve kültürel diplomasinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olduğu ifade edildi.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
