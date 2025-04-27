İzmir'de Kültür Sanat Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor

İzmir'de 28 Nisan-4 Mayıs'ta tiyatrodan konsere, atölyelerden sunumlara birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 29 Nisan-3 Mayıs'ta, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rembetiko Efsanesi", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Fareler ve İnsanlar", Konak Sahnesi'nde "Bir Düş Gibi" oyunlarını sahneleyecek.

4 Mayıs'ta Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", Konak Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu" tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 29 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Dansın Ritmi" bale gösterisini, 30 Nisan'da "Viyana Valsleri" konserini, 3 Mayıs'ta "Opera Uvertürleri" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 2 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Nayden Todorov yönetiminde konser verecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 28 Nisan'da Prof. Dr. Nurgül Begiç'in "Anadolu Keçe Ustaları Üzerine Anlatılar" sunumu, 29 Nisan'da İsmet Arıkantürk'ün "Camdaki Alev: Opalin" sunumu, 30 Nisan'da Ümit Yaşar Işıkhan'ın "Kartpostaldaki Aşklar" sunumu ve aynı gün "Ebru ile Zamanın Ritmi" ebru atölyesi düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları 29 Nisan'da Bergama Kültür Merkezi'nde "Doğanın Gözyaşı" oyununu sahneleyecek.

30 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Gündüz Öğüt ile Anlatılmayan Öyküler" atölyesi gerçekleştirilecek.