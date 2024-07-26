İzmir'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu " Gazze'ye Yardım Hayır Çarşısı" kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle alışveriş merkezinde açılan çarşıda, kursiyerlerin ürünlerinin yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı ürün ve eşyalar satışa sunuldu.

Çarşıya, alışveriş merkezi ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi.

KADEM İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın, AA muhabirine, Gazze'deki zulme dikkati çekmek ve savaş mağdurlarına yardımcı olmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Kermesten elde edilen tüm gelirin Gazzelilere gönderileceğini ifade eden Günaydın, "İzmir'in 30 ilçesindeki halk eğitim merkezlerinden gelen el emeği göz nuru ürünler var. Çanta, güneş gözlüğü, tablolara kadar birçok ürünü satışa sunduk. Gazze'yi unutmayalım, hepimizin yapacağı bir şey olduğuna inanıyorum. Elimizden bugün bu geliyordu, bunu yaptık." dedi.

Balçova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse de kursiyerlerin heyecanla bugüne hazırlandığını, anlamlı bir projeye imza attıklarını belirtti.

El sanatları öğretmeni Özlem Telli ise çarşıda 26 branştan 5 bine yakın çeşitte ürün bulunduğunu, tüm İzmirlileri çarşıya davet ettiklerini dile getirdi.

Kermesin yarın da açık olacağı bildirildi.