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İzmir'de 23-29 Kasım'da tiyatro, bale, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Bağdat Rüzgarında Dokuz Kadın" ve "Gümüş Patenler", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 26-28 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Giselle" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Bin Yürek" konserini, 26 Kasım'da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmed Adnan Saygun Salonu'nda verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 27 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde, solist Florian Uhlig'in katılımıyla sahne alacak.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca söyleşi, konser ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 23 Kasım'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konserini gerçekleştirecek.

Mutlu Oyunlar Mutlu Aileler Kulübü tarafından 24 Kasım'da Alsancak Halk Kütüphanesi'nde "Ebeveyn ve Çocuk Oyun Saati" atölyesi düzenlenecek. Aynı gün Bilge Sevinç'in "Bir Nefes Biraz Hareket" atölyesi ise İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacak.

"Kadın Yaşamında İkinci Bahar: Menopoz" semineri 25 Kasım'da düzenlenecek. Benan Bilek'in "Bazı Meleklerin Kanatları Yoktur" söyleşisi ile Nazan Pekcan'ın "Ceza Hukukunda Uzlaşma" söyleşisi ve Taner Gülsoy'un "Masalın İzinde: Okuma" atölyesi ise 26 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

AASSM'de klasik müzik ve fotoğraf sergisi

Keman sanatçısı Veriko Tchumburidze, viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk ile piyanist Can Çakmur'un oluşturduğu "Trio Vecando" 28 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon'da konser verecek.

İzmir Oda Orkestrası da aynı gün Alman besteci ve şef Oscar Jockel'in yönetiminde AASSM Büyük Salon'da sahne alacak. Konserde Giovanni Gabrieli'nin "Exaudi me Domine" adlı eseri ile Felix Mendelssohn'un "İskoç Senfonisi" seslendirilecek.

Ertuğrul Tugay'ın "Efes'ten Mimas'a Giden Yol ? Meryem Ana'dan Kolophan'a" fotoğraf sergisi, 26 Kasım'da AASSM Giriş Kat Doğu Galeri'de açılacak. Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA