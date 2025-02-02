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İzmir'de 11. Hamsi Şenliği Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de 11. Hamsi Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 11. Hamsi Şenliği'nde 5 ton hamsi ikram edildi. Karadeniz'in yöresel müzikleri ve halk oyunları gösterileri ile renklenen etkinlikte, katılımcılara yöresel lezzetler tanıtıldı.

İzmir'de düzenlenen hamsi şenliğinde 5 ton hamsi ikram edildi.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nun (EKAF) organize ettiği 11. Hamsi Şenliği, İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi.

Şenlikte Karadeniz'in yöresel enstrümanları çalındı, halk oyunları gösterileri sunuldu. Trabzon'dan gelen 5 ton hamsi, 23 noktadaki ocakta pişirildi ve şenliğe katılanlara dağıtıldı.

EKAF Başkanı Dursun Ali Özkan, her yıl şubat ayında yaptıkları şenliğe bu yıl 30 binin üzerinde katılım beklediklerini belirterek, temel amaçlarının gelecek nesillere Karadeniz kültürünü, lezzetlerini aktarmak olduğunu ifade etti.

Alanda kurulan stantlarda yöresel lezzetlerin de tanıtıldığını anlatan Özkan, "Örneğin Trabzon'dan hamsi ve tereyağı, Rize'den çay, Gümüşhane'den pestil ve ekmek geldi. Karadeniz kültürünü devam ettirmek istiyoruz, kemençe sesini torunlarımız bilsin istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
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