İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şair Refik Durbaş'ın Adını Bir Caddede Yaşatacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair Refik Durbaş'ın adını ölümünün beşinci yılında Karantina semtindeki yaşadığı caddeye verdi. Durbaş'ın ailesi ile sevenlerinin katıldığı törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şair Refik Durbaş unutulmaması gereken biri. Her daim anısını yaşatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk şiiri İzmir'de bir gazetenin sanat köşesinden yayımlanan şair–gazeteci Refik Durbaş'ın adını vefat etmeden önce yaşadığı Karantina'daki caddeye verdi. Durbaş'ın ölümünün beşinci yılında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, şairin ailesi ve sevenleri katıldı.

SOYER: HEP YAŞATACAĞIZ

Refik Durbaş'ın Türkiye tarihinin hiç unutulmayacak isimlerinden biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hepimizin hayatında yeri olan sözler yazdı. Hepimizin zihinlerine nakşettiği sözler yazdı. Bizim için unutulmayacak. İzmirli olmasıyla ayrıca iftihar ediyoruz. Sonuna kadar ailesinin yanınızda olacağız. Siz bize onun emanetisiniz. Nefes alıp verdikçe bilin ki burada bir kardeşiniz var. Bizim için anısı yaşatılması gereken, unutulmaması gereken biri. Caddeye ismini verdik. Çok sembolik ama anısını hep yaşatacağız" diye konuştu.

BİLGE DURBAŞ: ANILARINDA HEP İZMİR'İ ANLATIRDI

Refik Durbaş'ın eşi Bilge Durbaş, "İzmir Refik, Refik İzmir'di her zaman. Anılarında hep İzmir'i anlatırdı. Refik'in ismi anayurduna döndü. Herkesin kalbine dokunan bir insan ama en çok İzmir onun kalbine dokundu" dedi.