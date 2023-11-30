Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şair Refik Durbaş'ın Adını Bir Caddede Yaşatacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair Refik Durbaş'ın adını ölümünün beşinci yılında Karantina semtindeki yaşadığı caddeye verdi. Durbaş'ın ailesi ile sevenlerinin katıldığı törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Şair Refik Durbaş unutulmaması gereken biri. Her daim anısını yaşatacağız' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair Refik Durbaş'ın adını ölümünün beşinci yılında Karantina semtindeki yaşadığı caddeye verdi. Durbaş'ın ailesi ile sevenlerinin katıldığı törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Şair Refik Durbaş unutulmaması gereken biri. Her daim anısını yaşatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk şiiri İzmir'de bir gazetenin sanat köşesinden yayımlanan şair–gazeteci Refik Durbaş'ın adını vefat etmeden önce yaşadığı Karantina'daki caddeye verdi. Durbaş'ın ölümünün beşinci yılında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, şairin ailesi ve sevenleri katıldı.

SOYER: HEP YAŞATACAĞIZ

Refik Durbaş'ın Türkiye tarihinin hiç unutulmayacak isimlerinden biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hepimizin hayatında yeri olan sözler yazdı. Hepimizin zihinlerine nakşettiği sözler yazdı. Bizim için unutulmayacak. İzmirli olmasıyla ayrıca iftihar ediyoruz. Sonuna kadar ailesinin yanınızda olacağız. Siz bize onun emanetisiniz. Nefes alıp verdikçe bilin ki burada bir kardeşiniz var. Bizim için anısı yaşatılması gereken, unutulmaması gereken biri. Caddeye ismini verdik. Çok sembolik ama anısını hep yaşatacağız" diye konuştu.

BİLGE DURBAŞ: ANILARINDA HEP İZMİR'İ ANLATIRDI

Refik Durbaş'ın eşi Bilge Durbaş, "İzmir Refik, Refik İzmir'di her zaman. Anılarında hep İzmir'i anlatırdı. Refik'in ismi anayurduna döndü. Herkesin kalbine dokunan bir insan ama en çok İzmir onun kalbine dokundu" dedi.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediyesi Refik Durbaş Tunç Soyer Karantina Yerel Haberler Belediye Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Ziya Selçuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title