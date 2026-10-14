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İzmir Bayraklı'da Smyrna Höyüğü kazılarında MÖ 3. bin yıla ulaşıldı

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İzmir Bayraklı'da Smyrna Höyüğü kazılarında MÖ 3. bin yıla ulaşıldı
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İzmir Bayraklı'daki Smyrna Höyüğü'nde Bakanlık ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen kazılarda MÖ 3. bin yıla uzanan tabakalara ulaşıldı. Kazı Başkanı Erdem, Erken Tunç Çağı'nda altı mimari evre tespit edildiğini, savunma sisteminin aydınlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, yerleşimin kuruluşuna ve savunma sistemine ilişkin yeni verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen kazılara, belediye de destek veriyor.

Smyrna Höyüğü'nde özellikle MÖ 7. yüzyıldan itibaren gelişmiş şehir planının izleri görülüyor. Birbirini dik kesen sokakları, farklı işlevlere ayrılmış yapı alanları, kamu yapıları ve üretim mekanları antik kentte düzenli bir yerleşim anlayışının bulunduğunu ortaya koyuyor.

Athena Tapınağı'ndan adını alan Athena Caddesi'nin MÖ 7. yüzyıldan 4. yüzyılın sonuna kadar aynı doğrultuda kullanıldığı belirlenirken kazılarda evlerin içinden geçen su kanalları ve anıtsal giriş kapısının altındaki büyük su kanalı da ortaya çıkarıldı.

Kazılarda MÖ 9, 8 ve 7. yüzyıllara tarihlenen üç savunma duvarı evresi tespit edildi. Harç kullanılmadan, taş blokların birbirine kenetlenmesiyle inşa edilen duvarlar, dönemin yapı tekniklerine ilişkin bilgiler sunuyor.

Yerleşimde 2019 yılındaki kazılarda bulunan yaklaşık 406 gramlık gümüş takı hazinesi de yerleşimin geçmişine ilişkin önemli bulgular arasında yer alıyor.

Smyrna'nın İlyada ve Odysseia destanlarının ozanı Homeros'un yaşadığı kentlerden biri olduğu yönündeki antik kaynak aktarımları da yerleşimin kültürel önemini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Smyrna Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, son yıllarda yapılan çalışmalarla MÖ 3'üncü bin yıla uzanan tabakalara ulaştıklarını, daha önce iki evreli olduğu düşünülen Erken Tunç Çağı yerleşiminde altı farklı mimari evrenin tespit edildiğini belirtti.

Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yerleşimin MÖ 3'üncü bin yıla tarihlendiğinin belgelendiğini aktaran Erdem, bu yıl Tunç Çağı alanında MÖ 4. yüzyıla tarihlenen büyük kamu yapısında ve kentin kuzeyindeki savunma hattında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Erdem, yerleşimin doğusundaki savunma duvarı ve anıtsal giriş kapısının daha önce ortaya çıkarıldığını anımsatarak, "Kuzey, güney ve batı savunma hatlarına ilişkin verilerimiz ise sınırlı. Yeni çalışmalarla savunma sisteminin evrelerini ve kentin sınırlarını aydınlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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