İstanbul'un Resmi Sergisi Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

'İSTANBUL'UN Resmi' sergisi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul'un Resmi sergisi, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını sanatseverlerle buluştururken sanatçı gözüyle İstanbul'a bakışı ortaya koyuyor. Yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul'da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi olarak ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan 'İstanbul'un Resmi' sergisi şimdi de İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak. Çoğunlukla 20'nci yüzyıl ortaları İstanbul'unun birer görsel belgesi de olan bu eserler sanatseverleri İstanbul'un çiçekleri, tekneleri, sokakları veya mevsimleri gibi özgün katmanlarıyla buluşturuyor.

'İSTANBUL'U RESİMLERLE GEZİYORUZ'

Serginin küratörü olan ve 300'e yakın İstanbul peyzajını içeren sergi kitabının yazarı Prof. Dr. Gül İrepoğlu, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sergimiz önce İstanbul'da sergilendi ve Ankaralılarla da paylaşmak istedik; sergimizi Ankara'ya taşıdık. Bu sergide İstanbul'u resimlerle hissediyoruz. İş bankası koleksiyonu çok zengin. İçindeki müthiş İstanbul peyzajlarını düzene sokarak, sanatsal bir İstanbul gezisi yapılmasını sağladık. Sergiye İstanbul kalbi tarihi yarımadadan başlıyoruz. Sergimizde Nazmi Ziya Güran'ın Haliç tablosu yer alıyor. Sergiyi ziyaret edenler bu eseri uzun uzun izlemeliler. Sanki sanal bir vapurdaymış gibi tablolarla İstanbul'un kıyılarını geziyoruz. Eserler ile bütün manzaralar önümüzde açılıyor. Ayrıca bu sergide İstanbul'u İstanbul yapan başka katmanlar var. İstanbul'un çiçekleri diye bir bölüm var. İstanbul renklerini gösteriyor. İstanbul'un her mevsiminden tablolar da var. Sergide 20'nci yüzyıl İstanbul'una bir biçimde ışınlanmış gibi oluyorsunuz. Sergimiz Ankara'da 1 yıl boyunca açık olacak" dedi.

'İstanbul'un Resmi' sergisinin kitaplarına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın internet sitesinden, RHM Dükkan'dan, Pazarama'dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilecek.