İstanbul'un Lezzet Mirası Sarıyer Meydanı'nda Buluşuyor

İstanbul'un Lezzet Mirası Sarıyer Meydanı'nda Buluşuyor
Güncelleme:
İBB Turizm Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi, 15-16 Kasım 2025'te Sarıyer Meydanı'nda "Gastronomi Günlükleri" düzenliyor. "Bir Şehir, Bir Sofra, Bin Hikâye" temalı etkinlik, paneller, gastroshow'lar ve yerel üretici stantlarıyla İstanbul'un sofra kültürünü ve üretim hikayelerini gündeme getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Sarıyer Meydanı'nda "Gastronomi Günlükleri" etkinliğini gerçekleştiriyor. "Bir Şehir, Bir Sofra, Bin Hikâye" temasıyla düzenlenen organizasyon, kentin köklü sofra kültürünü, lezzet tutkunlarını ve yerel üreticileri bir araya getirecek.

İki gün sürecek etkinlik boyunca paneller, gastroshow'lar, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve yerel üretici stantları ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik, İstanbul'un gastronomik mirasını ve bu mirasın arkasındaki üretim hikayelerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

"Sarıyer bu mirasın belleği"

İBB Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, etkinliğin amacını, "Gastronomi Günlükleri, İstanbul'un mutfak kültürünü yalnızca bir lezzet meselesi değil, yaşayan bir miras olarak ele alıyor. Sarıyer bu mirasın belleği… Boğaz'ın tuzunu, köy pazarlarının bereketini, mahalle fırınlarının sıcaklığını aynı potada buluşturuyor" sözleriyle vurguladı.

İki günlük lezzet yolculuğu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun katılımıyla 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak programda, Sarıyer'in denizle bağı ve Boğaz lezzetleri ele alınacak.

Cumartesi programında öne çıkanlar:

• "Babadan Kızına Lakerda Mirası"

• "Bir Böreğin İki Hikâyesi: Markalaşan Lezzet, Kaybolan Miras"

• "Birlikten Sofraya – Kooperatif Hikayeleri" oturumları

• Kavak lakerdası, midye dolma ve reçel yapımının sırlarının paylaşılacağı GastroShow'lar

Pazar programında ise rota kıyı köylerine çevriliyor:

• "Kırsal İstanbul – Üretimin Kentle Buluşması" panelinde Gümüşdere, Demirciköy ve Bahçeköy'den üreticiler konuşacak.

• "Sarıyer'in Sofrası – Göçler, Tatlar, Hafızalar" oturumunda ilçenin çok kültürlü mutfak mirası tartışılacak.

Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Hikayeler

Etkinlik alanında kurulacak stantlarda, Sarıyerli üreticilerin reçel, börek, balık ürünleri ve el yapımı gıdaları sergilenecek. Ziyaretçiler, ürünleri tadarken aynı zamanda üretimin hikayesini de doğrudan sahiplerinden dinleme fırsatı bulacak.

