İstanbul'un gastronomi kültüründeki değişim ve dönüşümünün parçası Baylan Pastanesi'nin asırlık yolculuğunu anlatan " İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" sergisi açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Çok Amaçlı Salonunda sanatseverle buluşan sergide, Baylan'ın asırlık tarihine ışık tutan fotoğraflar, belgeler, geçmişten bugüne kullanılan mutfak ekipmanları, farklı tasarımlardaki çikolata ve şekerleme kutuları ziyaretçilere sunuluyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen araştırmacı yazar ve akademisyen Sevecen Tunç, AA muhabirine, Baylan'ın Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu belirterek, "Ziyaretçilerimizi bir Cumhuriyet hikayesi bekliyor aslında çünkü bu marka bütün serüvenini Cumhuriyet tarihine koşut bir şekilde yaşamış. Dolayısıyla sergide sadece bir markanın hikayesi değil aynı zamanda Cumhuriyet'in, İstanbul'un geçmişinde bir yolculuk beliriyor." dedi.

Tunç, Baylan'ın tarihindeki en önemli figürün, Türkiye'nin ilk "okullu" pastacısı olarak anılan Harry Lenas olduğunu belirterek, "Lenas, Baylan'ın imza tadı 'Kup Griye'nin yaratıcısı olarak biliniyor. Sadece Baylan'ın markalaşma sürecinin kahramanı değil, aynı zamanda pastacılık ufkuna sayısız yenilik getiren bir duayen olan Harry Lenas, espresso kahve, cappuccino, İtalyan dondurmaları, milkshake, tiramisu, İskandinav kanepeleri ve tam yağlı gravyer peynirden yapılan hakiki tostları da İstanbul'a ilk getiren kişi olma özelliğini taşıyor." diye konuştu.

Sergiye paralel olarak "İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" adında kitap da hazırlayan Tunç, eserin Baylan'ın 1923'ten günümüze kadarki yolculuğunu kronolojik bir akışta anlattığını söyledi.

Araştırmacı yazar, kitabın İstanbul'un kültürel hafızasına dönük çok katmanlı bir araştırma olmasından dolayı arşiv niteliği taşıdığına değinerek, "Geçtiğimiz yüzyıl boyunca İstanbul'un pek çok önemli lezzet durağı zamana yenik düşerek kaybolup giderken, Baylan'ın yoluna kesintisiz şekilde devam edebilmesinin sırrı da bu kitapla aydınlanıyor." diye konuştu.

Türkiye'deki şekerleme ve pastacılık kültürünün başlangıç ve gelişim yıllarına da ışık tutan kitap, aynı zamanda gastronomi literatürüne katkı sağlıyor.

Baylan'ın 100. yaşına özel hazırlanan sergi, 29 Kasım'a kadar AKM'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.