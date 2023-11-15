İstanbul Sanat ve Antika Fuarı Sanatseverlerle Buluştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Fuarda 70 galeri, 20 antikacı ve 22 ülkeden 1000'e yakın sanatçı yer aldı. Sergilenen 4 bin sanat eseri arasında Türkiye'nin önemli sanatçılarının eserleri de bulunuyor. Fuar, mücevher, antikalar, sanat eserleri, heykeller ve sanat kitapları gibi birçok farklı kategoride eserleri içeriyor.

Bu yıl dördüncüsü Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen "İstanbul Sanat ve Antika Fuarı" (IAFF), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, AA muhabirine, bu yıl fuara 70 galeri, 20 antikacı ve 22 ülkeden 1000'e yakın sanatçının katıldığını söyledi.

Fuarda yaklaşık 4 bin sanat eserinin sergilendiğini aktaran Aslan, " Türkiye'nin en önemli sanatçılarının eserleri, daha önce yaşamış, şu anda yaşayan ünlü sanatçılarımızın eserleri burada." dedi.

Bu yıl İngiltere, Fransa, Dubai ve İran başta olmak üzere yurt dışından çok fazla sanatçının fuara katıldığına işaret eden Aslan, "Fuarda mücevher, antikalar, sanat eserleri, heykeller, sanat kitapları var. Çok yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle başladı. İnşallah pazar akşamına kadar sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar hakkında

Bu yıl Artiox Sanat Borsası'nın ana partnerliğini üstlendiği fuarda hazırlanan "Saltanat Yolu Sergisi" adlı sergide, 36 Osmanlı padişahının portreleri ve tuğraları özel bir alanda izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Cumhuriyet'in ilk kadın ressamlarından Hale Asaf'ın bulunan kayıp eserleri de ilk kez fuarda sergileniyor.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda bu yıl "Koleksiyonerden Koleksiyonere" bölümü de hazırlandı. Bu bölümde koleksiyonerler koleksiyonlarındaki eserleri sanatseverlere sunacak.

Fuarda modern ve çağdaş döneme ait yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin yanı sıra el yapımı mücevherler, antika obje ve eşyalar da yer alıyor.

Fuar, 19 Kasım'a kadar 11.00 - 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.