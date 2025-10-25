Haberler

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın Yaşamı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatına odaklanan 'Buğday Tanesi' filminin gösterimi Ardahan'da yapıldı. Etkinlikte, filmin özel bireylerin hayata tutunma mücadelelerini anlattığı vurgulandı.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi Ardahan'da yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) organizesiyle Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen film etkinliğinde, son yıllarda özel bireylerin hayatına dokunulduğunu söyledi.

Çalışmaların önemini anlatan Çiçek, "22 senelik dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel bireylerin hayatını daha da kolaylaştırıcı reform niteliğinde pek çok şey hayata geçti. Fakat katetmemiz gereken hala birtakım yollar var bu manada." dedi.

"Hayat zaman zaman zorluklarıyla insanı dener"

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da filmde bir avukat ve bir milletvekilinin iyilik mücadelesini izleyeceklerini anlattı.

Filmin insan yaşamındaki etkilerine değinen Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Manialardan (beklenmeyen engeller) yılmayan bir insanın kararlılıkla yazdığı hayat hikayesine tanıklık edeceğiz. 'Buğday Tanesi' umut, emek ve azimle örülmüş bir yaşamın sinemaya yansıyan bir sembolüdür. Sayın milletvekili ve avukat Serkan Bayram Bey'in hikayesi bize insanın kendi sınırlarını aşma gücünü hatırlatmaktadır. Hayat zaman zaman zorluklarıyla insanı dener. Fakat asıl mesele o zorlukları bir duvara değil, bir basamağa dönüştürebilmektir. Bu film tam da bu dönüşümün hikayesidir."

Milletvekili Serkan Bayram, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat ve Genel Sekreteri Hüseyin Caner Akkurt ile öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlik, filmin gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.