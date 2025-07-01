İstanbul Kent Festivali Geri Döndü

İstanbul Kent Festivali Geri Döndü
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İstanbul Kent Üniversitesi, uzun bir aradan sonra düzenlediği Kent Festivali ile öğrencilerine kültürel bir deneyim sunarak katılımı artırdı. Birçok başarılı sanatçının sahne aldığı festival, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İSTANBUL Kent Üniversitesi, uzun bir aranın ardından İstanbul Kent Festivali düzenledi. Tüm öğrencilere açık olan festivale katılım yoğun oldu.

Gecenin açılışını sahne enerjisi ile NVZ yaptı. Ardından DJ Barış Ekmen'in seti yer aldı. Mlisa, sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan Güneş ve gecenin en çok beklenen ismi Deeperise'e bırakıldı. Deeperise sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İstanbul Kent Üniversitesi'nin gençlik enerjisini ve kültürel etkinliklere verdiği önemi yansıtan bu organizasyon, aynı zamanda öğrenci toplulukları ve gönüllü ekiplerin de katkılarıyla gerçekleştirildi. Üniversite, bu tür etkinliklerle öğrencilerine sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda da güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Öğrenciler ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

İstanbul Kent Festivali, ilk kez 2022 yılında KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'ta Jason Derulo, Ozbi, BEGE ve Mahmut Orhan gibi ulusal ve uluslararası isimlerin yer aldığı bir line-up ile gerçekleştirilmiş, İstanbul'un gençlik festivali takviminde yerini sağlamlaştırmıştı. Aradan geçen üç yılın ardından bu gelenek, daha da büyüyerek 2025 yılında geri dönüş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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