İstanbul Havalimanı'nda İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı belli oldu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından düzenlenen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın bu yılki kazananı Hayri Karay oldu. Karay'ın eseri, Anadolu kültürünün çeşitliliğini ve etnografik sosyalliğini yansıtan bir görsel dansla anlatılıyor. Eser, İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Türkiye'nin kültür ve sanat ortamına katkı için hayata geçirilen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın bu yılki kazanan sanatçı Hayri Karay'ın eseri oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen, ilk etabı yılın başında hayata geçirilen yarışmaya Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden toplam 172 proje katıldı. Finale kalan 10 projenin belirlenmesinin ardından 20 Ekim'de yarışmanın ikinci etabına geçildi.

Toplam 10 finalist projenin ölçekli maketlerinin incelendiği jüri değerlendirmesi sonucu Hayri Karay'ın eseri birinci seçilirken sanatçı 2 milyon liranın sahibi oldu.

Karay'a ödülü İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki otelde düzenlenen tören ile takdim edildi.

"İGA ART, dünya çapında örnek bir platformdur"

İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, törende yaptığı konuşmada, her gün 200 binden fazla yolcunun ağırlandığı İstanbul Havalimanı'nda toplumu ve sanatçıları ortak bir noktada buluşturmanın son derece anlamlı olduğuna inandıklarını söyledi.

Sanatçıların bir ulusun ve tüm insanlığın geleceğini temsil ettiğini belirten Bilgen, "Din, dil, ırk, yaş ayrımı yapmadan, her kesimden sanatçıyı kucaklayan ve seslerini dünyaya duyurmalarına vesile olan sanatın ve sanatçının en çok ihtiyaç duyduğu özgür alanı sağlayan İGA ART, bu bağlamda dünya çapında örnek bir platformdur. Böylelikle İGA İstanbul Havalimanı da ülkemiz sınırları içerisindeki en büyük kamusal sanat alanı sayılmaya hak kazanmıştır." dedi.

Yarışmanın kazananı Hayri Karay'ı tebrik eden Bilgen, İGA olarak yolcuları sanatın iyileştirici ve barışçıl gücüyle buluşturup ülke tanıtımına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

"İGA ART, hem olduğu gibi hem göründüğü gibi bir kurum"

İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Gülveli Kaya ise İGA ART'ın Anadolu'nun kültür beşiği olma misyonuyla Türkiye'nin değerlerini ve sanatçılarını dünya ile buluşturduğunu kaydetti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" sözünü aktaran Kaya, "İGA ART hem olduğu gibi hem göründüğü gibi bir kurum. Uluslararası arenada dünyaca ünlü sanatçılarla işbirliği yapmak varken kendi kaynakları ile kendi ülkesinin sanatçılarına alan açması çok önemli. Bu doğrultuda bugün yine sanatın birleştirici gücü ile burada toplandığımız için memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"Eserimi Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ediyorum"

Sanatçı Hayri Karay da büyük ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanata katkılarından dolayı İGA ART'a teşekkür eden Karay, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir esere imza atmak benim için son derece onur verici. Eserimi Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlerle buluşacak

Sanatçı Karay'ın yarı soyut eseri, Anadolu kültürünün çeşitliliği ve etnografik sosyalliğini ışık-gölge-biçim oyunlarından yararlanan görsel bir dansla anlatıyor. Birbirine zıt geometrik ve organik şekillerin uyumu, dengesi, karşıtlığı ve devinimi ile değişkenlik vurgulanıyor.

Maliyeti İGA tarafından karşılanacak eserin, gelecek yıl içinde tamamlanıp İGA İstanbul Havalimanı'nda misafirlerle buluşması hedefleniyor.

İlk kez geçen yıl düzenlenen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı Betül Kotil'in "Saya'nın Sesi" isimli projesi olmuştu.

Kotil'in İstanbul Havalimanı'nda sergilenen eseri her gün farklı kültürlerden milyonlarca ziyaretçiyi karşılıyor.