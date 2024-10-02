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İstanbul'da 'Yeşil Gezegen GreenFest' Çocuklar İçin Düzenleniyor

İstanbul'da 'Yeşil Gezegen GreenFest' Çocuklar İçin Düzenleniyor
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Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Gezegen' projesi kapsamında düzenlenecek olan 'Yeşil Gezegen GreenFest', 4 Ekim'de Florya Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte çevresel farkındalık artırılacak, kısa film yarışmaları ve çeşitli atölyeler düzenlenecek.

VODAFONE Vakfı, Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi ve Habitat Derneği'nin çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği 'Yeşil Gezegen' projesi kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen GreenFest' etkinliği, 4 Ekim'de İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Vodafone Vakfı ve Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi'nin Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği 'Yeşil Gezegen' projesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen GreenFest' etkinliği 4 Ekim Cuma günü İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Çocuklarda çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği festivalde, 'Gezegeni Koru' temalı bir kısa film yarışmasının yanı sıra çeşitli atölye ve eğitimler de düzenlenecek. Festivale civar okullardan ve farklı illerden yüzlerce çocuğun katılması bekleniyor.

ÇEVRE TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI

Festival kapsamında 'Yeşil Bir Dünya İçin Kısa Filminle Sesini Duyur!' başlıklı bir kısa film yarışması düzenlenecek. Yaşları 14-18 arasında değişen lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmada, her biri 10 dakika süren 5 film değerlendirilecek. İş, sanat ve sürdürülebilirlik dünyasından seçili isimlerin yer aldığı jüri tarafından finale kalan 5 filmin değerlendirilmesinden sonra, dereceye girenlere teknoloji hediye çeki takdim edilecek.

ATÖLYELER GÜN BOYU SÜRECEK

Festival kapsamında ayrıca, Tohum Topu Yapımı, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Sök-Tak, Atıktan Sanat, İleri Dönüşüm Müzik, Sürdürülebilir Moda Organik Bez, İleri Dönüşüm Güneş Enerjisi, Dance4Fun Dans, Yapay Zeka, Yeşil Gezegen Dans Eden Kukla, Yeşil Gezegenini Yarat gibi birbirinden ilginç konularda atölyeler de düzenlenecek. Atölyeler, 7-18 yaş arası öğrencilerin katılımına açık olacak.

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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