İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu

Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği Tomlinson'ın konserinin giriş sırası erken saatlerde KüçükÇiflik Park'ın önünden Dolmabahçe'ye kadar uzadı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Tomlinson, son şarkısı 'Kill My Mind'ı sevenlerinin arasında seslendirdi.Konser sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'a hayran kaldığını belirten Louis Tomlinson, "İstanbul muhteşem bir şehir. En kısa sürede yeniden gelmek istiyorum" dedi. Bu arada İngiliz sanatçının, konser sonrası ise İskender Kebap yediği ifade edildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Louis Tomlinson İstanbul Türkiye Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title