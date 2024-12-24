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İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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Jane Austen'in 200 yıllık 'Pride and Prejudice' romanından uyarlanan 'Gurur ve Önyargı (*gibi bir şey)' tiyatro oyununun ilk gösterisi İstanbul'da gerçekleşti. Oyun, 5 hizmetçinin gözünden Regency dönemini anlatıyor.

İstanbul'da, yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyununun ilk gösterisi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM ve DOT ortak yapımı oyun, DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.

Isobel McArthur'un Austen'in eserini eğlenceli komediye dönüştürdüğü oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daltaban, oyuna ön hazırlık ve prova süreci dahil yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Gurur ve önyargı kelimeleri, hikayemizdeki çağrışımlarından bambaşka yerlere savrulmuşken, romantize edilmiş çağrışımlarını arama peşindeyiz. Ama hikayemiz o kadar pembe değil, tüm politik gücüyle meydan okuyor. Kodlanmış erkek rollerini maskara ediyor, kodlanmış kadın rollerini acımadan eleştiriyor. 5 kadın oyuncu, yüksek enerjili mizahıyla sahnenin orta yerine molotof kokteyli atmaktan çekinmiyor." ifadelerini kullandı.

Daltaban, oyunun hikaye anlatma sanatının en zarif örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olan bitene şahit olan, kulak kabartan, üst sınıfın kirli çamaşırlarını çok yakından tanıyan, aslında her şeyi dipten yönetme gücünü elinde tutan emekçi sınıfın hizmetçilerinin, emekçi kadınların ağzından dinlemek, bu hikayeye bir başka zarafet katıyor. Hizmetçilerimizi çok seveceksiniz. Ben her birine bayılıyorum. Onları canlandıran oyuncuları da sahnede çok seveceksiniz. Provalarda hikaye anlatıcısı hizmetçilerin kattıkları her an beni etkiledi, eminim size de unutamayacağınız anlar armağan edecekler."

İki perdeden oluşan ve Regency dönemi İngiltere'sinde geçen oyun, Jane Austen'in tanınmış karakterlerini arka planda çalışan 5 hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Çevirisini Erdem Avşar, sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostümlerini Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)"de, koreografiyi Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarını Müge Oskay hazırladı.

Oyun, bugünün yanı sıra 13, 14 ve 20 Ocak 2025'te Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat
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