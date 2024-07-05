İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek

İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde 'Parklarda Caz Beyoğlu' konserleri düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31'inci İstanbul Caz Festivali, Avusturyalı grup Saint Privat'ın Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirdiği konserle başladı. 18 Temmuz'a kadar devam edecek olan festival, güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek.

Festivalin etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri de 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde, 7 Temmuz Pazar günü de Beyoğlu Hasköy Parkı'nda yeşil ile cazı yeniden bir araya getirecek.

CAZ MÜZİĞİNDEN ULUSLARARASI İSİMLER BEYOĞLU'NDA SAHNE ALACAK

7 Temmuz Pazar günü Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle Beyoğlu Hasköy Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 'Parklarda Caz Beyoğlu' etkinliği saat 17.30 başlayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika'nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek 'sunshine-punk' ismini verdikleri müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024'ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahnede olacak.