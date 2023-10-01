İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı, Artvin'e ve ilçelerine fayda sağlamak için çalışmalarına devam ediyor

İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı Başkan Yardımcısı ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pınar Ersoy, Artvin ve ilçelerinde belediye başkanlarıyla toplantılar yaparak vakıf olarak nasıl fayda sağlayabileceklerini görüşüyor. Ayrıca vakıf, başarılı öğrencileri İstanbul'da bir hafta ağırlayacak.

UĞUR İSTANBULLU

İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfı Başkan Yardımcısı ve Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pınar Ersoy ile beraberindeki yönetim kurulu, Ardanuç Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Ersoy "Biz vakıf heyeti olarak Artvin ve ilçelerinde belediye başkanlarıyla toplantı yaparak vakıf olarak Artvin'e ve ilçelerine nasıl fayda sağlayabiliriz bunu görüşmelerini yapıyoruz ve bu senede Türkiye'nin yüzüncü yılına özel bir çalışma yapıyoruz. Her ilçeden başarılı, öğrencileri ve kompozisyon yarışmalarını kazanan öğrencileri vakıf olarak buradan alıp, götürüp İstanbul'da bir hafta ağırlayacağız" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve İstanbul'da yaşayan Artvinlilerin kültürel kaynaşması açısından faaliyetler geliştiren, aynı zamanda Artvin ve ilçelerinde de öğrenciler için eğitim destekleri veren İstanbul Artvinliler Hizmet vakfı, bu senede Artvin ve ilçelerinde yeni projelere başlangıç yapmak için il ve ilçelerde görüşmelerini sürdürüyor.